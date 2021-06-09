МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером остается стабильной, инвесторы ожидают публикации в четверг статистики по инфляции в США, которая может отразиться на курсе доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,01%, или на 0,25% доллара, до 1894,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,98% — до 28,003 доллара за унцию.

Инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией в четверг данных о годовой инфляции в США за май. В апреле инфляция в 4,2% уже была рекордной с 2008 года, аналитики ожидают, что рост потребительских цен в стране в мае ускорился до 4,7%.

Данные по инфляции могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Традиционно более дорогой доллар сдерживает цену на золото, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, и наоборот.

"Инфляция и следующие меры Федрезерва могут по-прежнему оставаться ключевыми драйверами для драгоценного металла", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.