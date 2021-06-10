МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером слабо опускается после вялой реакции доллара на статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,13%, или на 2,6 доллара, до 1892,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,18%, до 28,052 доллара за унцию.

Как сообщило ранее в четверг министерство труда США, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% после 4,2% в апреле, прогноз составлял 4,7%.

Хотя инфляция остается высокой второй месяц подряд, доллар не показал заметной динамики на данных статистики, в результате чего и стоимость золота лишь незначительно снижается.

Цена на золото чувствительна к доллару и тем факторам, которые важны для Федрезерва США при принятии решения по монетарной политике. Трейдеры опасаются, что более высокая инфляция может дать регулятору повод обдумать ослабление мер поддержки экономики, что отразится на курсе доллара и стоимости золота.