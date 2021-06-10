МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков привилегированных акций "Транснефти", следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.06.2021, 18-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 177650) и диапазона оценки рыночных рисков (до 192759,69 рублей, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги TRNFP (Транснефть ПАО акц.пр.)", — говорится в сообщении.

К 18.40 мск привилегированные акции "Транснефти" росли на 7,47% — до 166800 рублей.

"Транснефть" – оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в активе которого 68 тысяч километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающих станций, свыше 24 миллионов кубометров резервуарных емкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов.