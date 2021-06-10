МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно опустились после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 7088,18 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,26%, до 6546,49 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,06%, до 15571,22 пункта.

Главным событием для европейских трейдеров было очередное заседание ЕЦБ. Регулятор по итогам встречи сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

ЕЦБ также ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, улучшил прогноз по инфляции, а также отметил, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне.

Другим важным событием для рынков стала статистика по годовой инфляции в США, которая поднялась за май до нового рекорда с 2008 года в 5% при прогнозе в 4,7%.

"Встреча ЕЦБ по сравнению с этим (инфляцией США — ред.) была относительно скучной, хотя банк дал довольно хорошие прогнозы, улучшив ожидания по росту и инфляции, в то же время оставив план выкупа активов без изменений", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).