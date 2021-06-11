2021-06-11T14:17:10+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210611/833909605.html
Официальный курс евро с 12 июня снизился на 48 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки — до 87,3274 рубля, курс доллара — на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 11.06.2021
евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки — до 87,3274 рубля, курс доллара — на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.