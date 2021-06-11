МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки — до 87,3274 рубля, курс доллара — на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.