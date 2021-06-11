МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к другим основным мировым валютам после выхода статистики из США, а также на ожидании заседания Федрезерва на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 мск курс евро снижался до 1,2108 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,8 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 90,49 пункта. Днем индекс рос на 0,1%.

Трейдеры обращают внимание на данные о потребительском доверии из США. Так, текущий индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, вырос до 86,4 пункта с 82,9 пункта в мае. Прогноз составлял 84 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать статистику по инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, максимального уровня с августа 2008 года. Прогноз составлял 4,7%, в апреле показатель находился на уровне 4,2%.

Федрезерв ранее заявлял, что ожидает временное ускорение инфляции. Теперь участники торгов оценивают, в течение какого времени инфляция будет повышенной, а также будут следить за другими важными экономическими данными. "Кажется сомнительным, что ФРС изменит мнение (из-за данных по инфляции — ред.), поскольку недавние данные по рынку труда были довольно умеренными", — отметила валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

На следующей неделе будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в мае, а 15-16 июня пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор также опубликует прогнозы по основным экономическим показателям.