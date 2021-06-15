МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, несмотря на рост стоимости нефти и западных площадок, после позитивного открытия, следует из данных торгов. Мордашов назвал падение доходов населения "огромной проблемой"

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.25 мск снижается на 0,6%, до 3837,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1680,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается при этом на 17 копеек, до 71,93 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 87,11 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,92%, до 73,53 доллара за баррель.

Ведущие европейские площадки и фьючерсы на основные американские индексы также прибавляют.

Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — девятилетнюю, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Но теперь рынок падает, констатирует Артемий Шамшуков из ГК "Финам". "Давление оказывают как конфронтационная риторика лидеров "Большой семерки" в отношении РФ, так и общая перегретость отечественного рынка", — считает он.

Саммит руководства Евросоюза и США, на котором обсудят Китай, Россию, коронавирус, торговлю и климат, начался в Брюсселе во вторник.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – акции ММК (-1,57%), "Фосагро" (-1,55%), "Северстали" (-1,46%), "Газпрома" (-1,42%), расписки Х5 (-1,28%) и акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,15%). "Русал" примет участие в buy back "Норникеля"

"Комментарии владельца "Северстали" Алексея Мордашова обвалили акции компании… Мордашов заявил о том, что учтет призывы правительства о реинвестировании "сверхприбыли", а не будет направлять ее на дивиденды", — замечает Шамшуков.

Акции АФК "Система" тем временем дорожают на 1,29% на публикации позитивных данных по МСФО за прошлый квартал.

Цены акций "Русала" перешли к росту и поднимаются на 0,19%, до 57,03 рубля, на новости об участии в программе обратного выкупа акций "Норникеля". До выхода новости акции "Русала" дешевели, торгуясь около 56,5 рубля. Сами акции "Норникеля" мало реагируют на новости, дешевея на 0,17%.

"Русал" ранее во вторник сообщил, что подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля" для привлечения дополнительных денег на финансирование собственной инвестпрограммы. Компания при этом ожидает, что в итоге ее доля останется выше блокирующей (25% и одна акция), поскольку её снижение в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций "Норникеля".

Также в лидерах роста – акции ТМК (+1,34%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,21%), префы "Транснефти" (+0,57%), акции "Полюса" (+0,56%), "Русгидро" (+0,55%) и акции Московской биржи (+0,38%). Число выданных россиянам потребительских кредитов выросло на 40%

ПРОГНОЗЫ

"Усиление карантинных ограничений в РФ оказывает негативное воздействие на прогнозы инвестиций и потребления в стране, что негативно для товарного сегмента. Также для сырьевого сектора неблагоприятно согласование отмены всех секторальных санкций против Ирана, включая нефтяные", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Значимых макроданных по РФ, опубликованных сегодня, не имеется. Однако важно отметить, что российская экономика официально восстановилась до докризисного уровня — об этом сегодня заявила Эльвира Набиуллина", — в то же время указывает Шамшуков.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 3822 пунктов, у индекса РТС — 1661 пунктов. Если мировые рынки продолжат сдавать позиции, мы можем проверить на прочность эти поддержки, однако вряд ли стоит рассчитывать на формирование устойчивого движения до четверга, когда станет ясна реакция инвесторов на решение ФРС, а также будут известны итоги саммита "Россия – США", — в свою очередь отмечает Бабин.

Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать данные американской экономики, выходящие в 15.30, 16.15 и 17.00 мск, напоминает аналитик. Превысившие ожидания показатели розничных продаж и индексов цен производителей способны усилить инфляционные страхи, вызвав волну распродаж на биржах, считает он.