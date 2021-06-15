МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль может немного скорректироваться вниз по итогам саммита Россия-США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выход из тупика: бизнес поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Позитивные ожидания от готовящейся встречи лидеров России и США оказывали поддержку российской валюте на протяжение последних нескольких недель, и по ее итогам инвесторы могут зафиксировать прибыль от роста рубля "на факте" произошедшего события, поясняют эксперты.

Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

За последние два месяца рубль уже ощутимо укрепился: доллар опустился с 77 до 72 рублей, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "Этому способствовало несколько факторов, в их числе — ожидания российско-американской встречи и деэскалации в отношениях двух держав", — считает он.

Встреча президентов России и США – это событие, результаты которого сложно предугадать, рассуждает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "В последние дни не было намеков на то, что нас ждут какие-либо прорывы в переговорах и выход отношений двух стран на новый уровень. В преддверии встречи рубль выглядел сильно, снижая геополитический дисконт. По факту переговоров допускаю некоторую волатильность около текущих уровней", — добавляет он.

Ожидать резкого укрепления рубля по результатам переговоров не стоит, считает Евгений Миронюк из "Фридом финанса". "Пресс-конференция форматом встречи не предусмотрена. С учетом того, что оба лидера заинтересованы в демонстрации факта стабилизации отношений между Россией и США, в дальнейших выступлениях лидеров будет, вероятно, озвучена положительная оценка встречи. Поскольку повестка прежде всего касается вопросов безопасности и климата, лидерам удастся найти общие точки соприкосновения", — рассуждает он. Подсчитано, когда доллар рухнет до 60 рублей

Доллар, активно продававшийся инвесторами против рубля в последнее время, может продемонстрировать "отскок вверх" от минимальных почти за год значений (последний раз рубль стоил так дорого в июле 2020 года), оценивает Миронюк. "Инвесторы часто следуют правилу "покупай на слухах, продавай на фактах". С технической точки зрения рубль перекуплен и локально он может ослабеть, курс продемонстрирует движение в район 72-73 рубля за доллар. Отметим, что важным фактором в текущей ситуации для рубля является монетарная политика ЦБ РФ и цены на нефть", — добавил он.

Среднесрочно для рубля более важный фактор — это потенциальный приток капитала в рублевые активы за счет существенной премии в уровне ставок, полагает Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательнее, чем по доллару. Так что о каком-то существенном девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть", — добавляет он.

Таким образом, по факту встречи стоит ожидать сохранения курса в широком диапазоне 71-73 рубля за доллар, резюмировал Монастыршин из Промсвязьбанка.