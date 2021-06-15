МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом на фоне оптимистичных настроений относительно перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7172,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 6639,52 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 15729,52 пункта.

Европейские инвесторы сосредоточены на восстановлении экономики региона, чему способствует ускорение темпов программы вакцинации населения и постепенное ослабление карантинных ограничений.

По словам аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, рынок нашел "золотую середину" благодаря успешной программе вакцинации, которая позволяет экономикам открываться вновь. В сочетании с продолжающейся мягкой политикой мировых центробанков это является "беспроигрышным вариантом".

Экономические данные по некоторым странам Европы поддерживают оптимистичные ожидания трейдеров. Так, безработица в Великобритании за период февраля-апреля снизилась до 4,7% с 4,8% в январе-марте, а среднее число безработных старше 16 лет в стране за отчетный период снизилось на 90 тысяч.