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https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833939173.html
Вложения России в госбумаги США в апреле остались на прежнем уровне
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Вложения РФ в американские госбумаги в апреле сократились на незначительные 19 миллионов долларов и остались на уровне примерно в 4 миллиарда долларов, сообщило министерство... ПРАЙМ, 16.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские госбумаги в апреле сократились на незначительные 19 миллионов долларов и остались на уровне примерно в 4 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов США.
Российский портфель составил 3,957 миллиарда долларов против 3,976 миллиарда по итогам марта, когда портфель сократился на 30%.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие стали резко сокращаться в 2018 году, когда они составляли 96 миллиардов долларов.
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