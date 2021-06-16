ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские госбумаги в апреле сократились на незначительные 19 миллионов долларов и остались на уровне примерно в 4 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов США. Санкции США на рублевый государственный долг России вступили в силу

Российский портфель составил 3,957 миллиарда долларов против 3,976 миллиарда по итогам марта, когда портфель сократился на 30%.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие стали резко сокращаться в 2018 году, когда они составляли 96 миллиардов долларов.

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