МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду немного прибавляет и против доллара, и к евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года, следует из данных Московской биржи. 

Нью-Йоркская фондовая биржа

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Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 6 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,41 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,9%, до 74,6 доллара за баррель, обновляя максимумы с апреля 2019 года (74,72 доллара).

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