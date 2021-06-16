2021-06-16T07:27:28+03:00
2021-06-16T07:27:28+03:00
2021-06-16T07:27:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833939798.html
Рубль в начале торгов слегка прибавляет
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Курс рубля утром в среду немного прибавляет и против доллара, и к евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года, следует из данных... ПРАЙМ, 16.06.2021
рубль, евро, доллар, курс валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду немного прибавляет и против доллара, и к евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 6 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,41 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,9%, до 74,6 доллара за баррель, обновляя максимумы с апреля 2019 года (74,72 доллара).
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