МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду немного прибавляет и против доллара, и к евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США упали на фоне сокращения розничных продаж

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 6 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,41 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,9%, до 74,6 доллара за баррель, обновляя максимумы с апреля 2019 года (74,72 доллара).

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