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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833941250.html
Российский рынок акций перешел к росту на дорогой нефти
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Российский рынок акций после старта торгов перешел к небольшому росту, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды поднимается на 0,18%, до... ПРАЙМ, 16.06.2021
биржи, мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после старта торгов перешел к небольшому росту, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды поднимается на 0,18%, до 3829,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1672,86 пункта. На самом старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,02%.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается в то же время на 10 копеек, до 72,08 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,41 рубля.
Согласно текущим данным, позитив рынку обеспечивает главным образом нефтегазовый сектор, бумаги которого в основном растут в цене, в то время как августовский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более чем 0,5%, достигая 74,4 доллара за баррель и продолжая находиться на максимумах более чем за два года.