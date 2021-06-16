МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после старта торгов перешел к небольшому росту, свидетельствуют данные Московской биржи. Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды поднимается на 0,18%, до 3829,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1672,86 пункта. На самом старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,02%.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается в то же время на 10 копеек, до 72,08 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,41 рубля.

Согласно текущим данным, позитив рынку обеспечивает главным образом нефтегазовый сектор, бумаги которого в основном растут в цене, в то время как августовский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более чем 0,5%, достигая 74,4 доллара за баррель и продолжая находиться на максимумах более чем за два года.