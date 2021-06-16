МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном демонстрируют негативную динамику в среду в ожидании решения ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии закрылись в основном в минусе

По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,1%, до 34143,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,1%, до 14035,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,01%, до 4236,38 пункта.

Динамик фьючерсов указывает на то, что трейдеры в среду могут сохранять осторожность в ходе торгов и воздерживаться от покупок на фондовом рынке до того, как ФРС США огласит свое решение по монетарной политике и экономические прогнозы.

"Мы считаем, что все мы видели до сих пор (макростатистика — ред.), не сможет заставить ФРС изменить свои взгляды на монетарную политику. На первом месте занятость, на втором — инфляция. ФРС будет придерживаться своего ранее установленного курса и терпеть инфляцию до тех пор, пока ситуация на рынке труда не улучшится", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Lombard Odier Сами Чаар (Samy Chaar).

Определенное влияние на настроения инвесторов могут оказать данные о количестве новых домов в стране. Согласно прогнозам экспертов, число новых домов, строительство которых было начато в мае, выросло до 1,63 миллиона с 1,569 миллиона месяцем ранее.