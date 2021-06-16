МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ближайшее время несколько выпусков еврооблигаций, рассматривает и евро, и доллары, и швейцарские франки для этих целей, сообщил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.

"Что касается выпуска еврооблигаций, да, мы планируем, в ближайшее время несколько выпусков будет. Какие, в каких валютах, в какие даты — это уже по итогам изучения рынка…. Мы рассматривает и в евро, и в долларах, и в швейцарских франках", — сказал он.