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"Газпром" планирует в ближайшее время несколько выпусков еврооблигаций
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"Газпром" планирует в ближайшее время несколько выпусков еврооблигаций, рассматривает и евро, и доллары, и швейцарские франки для этих целей, сообщил зампредседателя правления... ПРАЙМ, 16.06.2021
еврооблигации, газпром, газ, новости, облигации, бизнес, рынки, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ближайшее время несколько выпусков еврооблигаций, рассматривает и евро, и доллары, и швейцарские франки для этих целей, сообщил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.
"Что касается выпуска еврооблигаций, да, мы планируем, в ближайшее время несколько выпусков будет. Какие, в каких валютах, в какие даты — это уже по итогам изучения рынка…. Мы рассматривает и в евро, и в долларах, и в швейцарских франках", — сказал он.