МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером стабилен по отношению к евро и немного снижается к иене в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,2124 доллара; курс доллара к иене снижался до 109,94 иены с уровня прошлого закрытия в 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 9051 пункта.

Внимание валютных инвесторов в среду обращено на итоги заседания Федрезерва США. Участники торгов ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США, а также сигналов о возможных действиях центробанка относительно инфляции.

По словам аналитика Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, курс доллара может снизиться в случае, если глава ФРС Джером Пауэлл в среду сообщит во время пресс-конференции о сохранении мягкой позиции в отношение монетарной политики.

Определенное влияние на курс американской валюты оказывает и статистика по США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, выросло на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,572 миллиона.