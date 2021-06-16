МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы усилили снижение в среду после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

По состоянию на 21.28 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,88% — до 33997,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,7%, до 13976,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4217,37 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,52% — до 34119,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,1%, до 14059,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4231,8 пункта.

ФРС по итогам заседания 15-16 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 27-28 июля.