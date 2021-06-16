Американские индексы усилили снижение после заседания ФРС
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы усилили снижение в среду после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.28 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,88% — до 33997,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,7%, до 13976,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4217,37 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,52% — до 34119,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,1%, до 14059,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4231,8 пункта.
ФРС по итогам заседания 15-16 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Следующее заседание запланировано на 27-28 июля.
https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833951327.html