МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг немного прибавляет и против доллара, и евро, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США упали

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 11 копеек, до 72,45 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,91 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,6%, до 74 долларов за баррель.

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