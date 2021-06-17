2021-06-17T07:21:17+03:00
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2021-06-17T07:21:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833952706.html
Рубль в начале торгов слегка укрепляется
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Курс рубля утром в четверг немного прибавляет и против доллара, и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 11 копеек, до... ПРАЙМ, 17.06.2021
курсы валют, евро, рубль, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг немного прибавляет и против доллара, и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 11 копеек, до 72,45 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,91 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,6%, до 74 долларов за баррель.
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