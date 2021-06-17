2021-06-17T10:17:17+03:00
2021-06-17T10:17:17+03:00
2021-06-17T10:17:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833955090.html
Российский рынок акций открыл торги снижением
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 17.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/11/832271135.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271135.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271134.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271134.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271133.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271133.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833952940.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгового дня, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга опускается на 0,47%, до 3813,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1656,69 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет в то же время около 0,7%, опускаясь ниже 74 долларов за баррель. Фондовые фьючерсы США и азиатские биржевые индексы также в основном снижаются.