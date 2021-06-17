МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгового дня, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно после заседания ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга опускается на 0,47%, до 3813,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1656,69 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет в то же время около 0,7%, опускаясь ниже 74 долларов за баррель. Фондовые фьючерсы США и азиатские биржевые индексы также в основном снижаются.