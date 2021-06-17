МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в четверг днем, инвесторы продолжают оценивать комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с 2018 года

По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,52%, до 7148,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6647,25 пункта, немецкий DAX опускался на 0,12%, до 15691,1 пункта.

Инвесторы по-прежнему оценивают решение Федрезерва, согласно которому ключевая ставка останется неизменной на уровне в 0-0,25% годовых до конца года и может быть повышена лишь к 2023 году. Тем не менее сам дискурс ужесточения монетарной политики в глобальном масштабе, застрельщиком которого традиционно может стать ФРС, уже негативно действует на "быков", в том числе и в Европе.

"Повышение ставки не ожидается до 2023 года, но у инвесторов может возникнуть соблазн переключить часть своих рисков на более безопасные, поскольку оставаться открытым для активов, больше не поддерживаемых центробанком, безусловно, станет все труднее", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret). Бумаги CureVac рухнули почти вдвое из-за низкой эффективности ее вакцины

К тому же на мысли о таком ужесточении в Европе рынки наталкивает последняя макростатистика. Инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с осени 2018 года.

Определённый негативный вклад в динамику индексов вносят и отдельные корпоративные новости. Так, акции британского производителя обуви Dr. Martens рухнули в цене почти на 9% после публикации отчетности компании.