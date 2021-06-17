Фондовые биржи Европы снижаются на итогах заседания ФРС США
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в четверг днем, инвесторы продолжают оценивать комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,52%, до 7148,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6647,25 пункта, немецкий DAX опускался на 0,12%, до 15691,1 пункта.
Инвесторы по-прежнему оценивают решение Федрезерва, согласно которому ключевая ставка останется неизменной на уровне в 0-0,25% годовых до конца года и может быть повышена лишь к 2023 году. Тем не менее сам дискурс ужесточения монетарной политики в глобальном масштабе, застрельщиком которого традиционно может стать ФРС, уже негативно действует на "быков", в том числе и в Европе.
"Повышение ставки не ожидается до 2023 года, но у инвесторов может возникнуть соблазн переключить часть своих рисков на более безопасные, поскольку оставаться открытым для активов, больше не поддерживаемых центробанком, безусловно, станет все труднее", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).
К тому же на мысли о таком ужесточении в Европе рынки наталкивает последняя макростатистика. Инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с осени 2018 года.
Определённый негативный вклад в динамику индексов вносят и отдельные корпоративные новости. Так, акции британского производителя обуви Dr. Martens рухнули в цене почти на 9% после публикации отчетности компании.
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833957687.html