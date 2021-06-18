МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно увеличиваются на росте оптимистичных настроений после заседания центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. Годовая дефляция в Японии по итогам мая составила 0,1%

По состоянию на 8.11 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,35%, до 3513,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,07%, до 2361,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 28711,37 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,11%, до 3269,4 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 0,01%, до 29014 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — растёт на 0,49%, до 7396 пунктов.

На азиатских биржах в пятницу утром наблюдается в основном положительная динамика. Трейдеры обратили внимание на заседание Банка Японии (центробанка), в рамках которого регулятор сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.

Решение ЦБ Японии поддержало оптимистичные настроения на рынке после того, как накануне участники торгов с осторожностью оценивали итоги заседания Федрезерва США. Американский регулятор не исключил повышения своей ставки в 2023 году.

Также инвесторы оценивают данные о дефляции в Японии в 0,1% годовых по итогам мая после дефляции в 0,4% месяцем ранее.