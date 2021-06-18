События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|-0,1%
|0,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май)
|37,7%
|21,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|9%
|9,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|42,4%
|29%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|9,2%
|-1,4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,8%
|1,5% (факт)
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
|1,9%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|359
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|456
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|27,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|510,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|209,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-8,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-14,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-9,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-37,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|1,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|107,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Авиакомпания ЮТЭйр — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2021, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)
|RUB
|Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 29.06.2021)
|0,0947 (ао), 13,6226 (ап) — див-д 2019
|0,2626 (ао), 15,1688 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 02.07.2021)
|0,0544445744 — див-д 2019
|0,0600458012915 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ТГК-1 — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|0,001036523 — див-д 2019
|0,001070552 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|МГТС — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 07.06.2021)
|11,83 (ао, ап) — див- 2019
|0,25 (только ап) — див- 2020
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833966424.html