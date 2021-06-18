МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) -0,1% 0,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,4% 0,3% (факт)
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) 37,7% 21,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 9% 9,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май) 42,4% 29%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май) 9,2% -1,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,8% 1,5% (факт)
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) 1,9%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 359  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 456  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 27,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 510,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 209,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -8,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -14,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -9,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -37,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 1,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 107,2 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Авиакомпания ЮТЭйр — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2021, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)    
  RUB Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 29.06.2021) 0,0947 (ао), 13,6226 (ап) — див-д 2019 0,2626 (ао), 15,1688 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 02.07.2021) 0,0544445744 — див-д 2019 0,0600458012915 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ТГК-1 — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021) 0,001036523 — див-д 2019 0,001070552 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019  
  RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 07.06.2021) 11,83 (ао, ап) — див- 2019 0,25 (только ап) — див- 2020
  RUB Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020