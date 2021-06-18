МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись значительным снижением, рынки по-прежнему находятся под давлением решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,9%, до 7017,47 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 6569,16 пункта, немецкий DAX — на 1,78%, до 15448,04 пункта.

В среду ФРС США сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также продолжит выкуп активов в прежнем объеме. При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это в свою очередь привело к волатильности на рынках.

Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что потери на американских и европейских рынках во второй половине недели были связаны с уходом инвесторов от риска после того, как Федрезерв "изменил свои собственные предположения" относительно повышения ставки и перспективы денежно-кредитной политики на текущий год.

Давление на британский индекс также оказывает статистика по стране. Так, розничные продажи за май в Великобритании снизились на 1,4% в месячном выражении, в то время как аналитики ожидали роста на 1,6%. Годовой рост показателя на 21,7% также оказался хуже прогнозов.