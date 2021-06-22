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https://1prime.ru/Financial_market/20210622/834001487.html
Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании выступления главы ФРС
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Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в преддверии выступления главы Федрезерва (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 22.06.2021
сша, фьючерсы, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в преддверии выступления главы Федрезерва (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02%, до 33767 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 14165,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,09%, до 4218,12 пункта.
Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи откроются ростом. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора.
Рынки ожидают, что Пауэлл скажет об увеличении количества рабочих мест и об ослаблении инфляционного давления, поскольку экономика продолжает восстанавливаться.