МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в преддверии выступления главы Федрезерва (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры за сутки перевели на биржи рекордное количество биткоинов

По состоянию на 14.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02%, до 33767 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 14165,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,09%, до 4218,12 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи откроются ростом. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора.

Рынки ожидают, что Пауэлл скажет об увеличении количества рабочих мест и об ослаблении инфляционного давления, поскольку экономика продолжает восстанавливаться.