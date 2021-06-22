МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне дорогой стоимости нефти, следует из данных торгов. Эксперт уточнил, в каком случае стоимость нефти превысит $80 за баррель

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.25 мск рос на 0,27%, до 3823,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1644,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 12 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,23 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,16% — до 74,78 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок находится в небольшом плюсе в первой половине торгов. Небольшая коррекция в ценах на нефть, которые пока не могут закрепиться выше 75 долларов за баррель, нейтральный внешний фон и отсутствие значимых новостей пока что не дают повода для значительных движений. Лучше рынка выглядит нефтегазовый сектор, отыгрывающий рост цен на "чёрное золото", случившийся вчера вечером", — отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам". Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

"На скудном фоне корпоративных новостей основными факторами движения выступают внешние сигналы. Нефть довольно спокойно пережила изменение прогнозов ФРС и удерживается в диапазоне 74-75 долларов за баррель Brent", — также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста — акции "Русала" (3,01%), "М.Видео" (2,81%), "ВСМПО-Ависма" (2,64%), "Мосэнерго" (2,25%), акции "Роснефти" (1,77%), а также акции "Эн+ Групп" (1,44%), "Газпром нефти" (1,4%) и обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (1,26%).

В лидерах падения — акции НЛМК (-3,49%), ММК (-1,65%), "Норникеля" (-1,49%), "Новатэка" (-1,41%), префы "Центрального телеграфа" (-1,35%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,22%) и акции ГК "ПИК" (-0,89%).

ПРОГНОЗЫ

Мировые инвесторы будут следить в первую очередь за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом в 21.00 мск, отмечает Кауфман из ГК "Финам".

Кроме того, сегодня в США выйдут еженедельные данные по запасам нефти от API и продажам жилья на вторичном рынке за май, добавляет он.

"Ближайшие поддержки находятся на двухнедельных минимумах: 3776 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1627 пунктов — у индекса РТС. С учетом некоторого ухудшения геополитической обстановки… ускорение снижения мировых рынков способно вызвать пробой этих поддержек", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".