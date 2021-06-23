Фондовые биржи Европы в основном снижаются вопреки макростатистике
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются, даже после выхода данных о рекордном за 15 лет значении композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, при этом британский FTSE 100 поднимается за счет роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,13%, до 7098,45 пункта; французский CAC 40 снижается на 0,34%, до 6588,72 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15576,95 пункта.
Немецкий и французский индексы в среду, похоже, снижаются в рамках коррекции после двух дней роста, даже несмотря на сюрприз от статистиков. Европейские индексы повторяли положительную динамику бирж США и Азии.
Композитный PMI еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. Показатель в отчетном месяце достиг максимального за 15 лет значения. Индекс PMI в промышленности при этом остался на уровне прошлого месяца в 63,1 пункта, а показатель в сфере услуг вырос до максимума за три года в 58 пунктов.
Поддержку же британскому индексу оказывает рост стоимости нефти примерно на 1%. На этом фоне акции крупных нефтяных компаний BP и Shell дорожают на 1,7% и 2% соответственно.
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834010262.html