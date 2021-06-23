МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются, даже после выхода данных о рекордном за 15 лет значении композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, при этом британский FTSE 100 поднимается за счет роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Деловая активность в еврозоне выросла до максимального уровня

По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,13%, до 7098,45 пункта; французский CAC 40 снижается на 0,34%, до 6588,72 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15576,95 пункта.

Немецкий и французский индексы в среду, похоже, снижаются в рамках коррекции после двух дней роста, даже несмотря на сюрприз от статистиков. Европейские индексы повторяли положительную динамику бирж США и Азии.

Композитный PMI еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. Показатель в отчетном месяце достиг максимального за 15 лет значения. Индекс PMI в промышленности при этом остался на уровне прошлого месяца в 63,1 пункта, а показатель в сфере услуг вырос до максимума за три года в 58 пунктов.

Поддержку же британскому индексу оказывает рост стоимости нефти примерно на 1%. На этом фоне акции крупных нефтяных компаний BP и Shell дорожают на 1,7% и 2% соответственно.