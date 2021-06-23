МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы немного поднимаются в среду на некотором ослаблении опасений относительно инфляции после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото

Цены на нефть продолжают расти

По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,09%, до 33867 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также на 0,09%, до 14271 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4237,12 пункта.

Опасения инвесторов после данных о всплеске инфляции в США немного снизились после выступления Пауэлла, который отметил, что это по-прежнему рассматривается Федрезервом как временное явление, и рост потребительских цен замедлится до целевого уровня в 2%.

Инвесторы также ожидают данных о продажах новых домов в США в мае. Эксперты полагают, что продажи новостроек выросли на 0,8% в месячном выражении, до 870 тысяч.

Аналитики отмечают, что на данный момент инвесторы будут более чувствительны к экономическим данным.

"Мы должны ожидать, что рынки в предстоящие месяцы будут более волатильными и более неопределенными, чем они были, возможно, в течение последних шести месяцев", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер Janus Henderson Investors Пол О'Коннор (Paul O'Connor).