МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы немного поднимаются в среду на некотором ослаблении опасений относительно инфляции после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть продолжают расти

По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,09%, до 33867 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также на 0,09%, до 14271 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4237,12 пункта.

Опасения инвесторов после данных о всплеске инфляции в США немного снизились после выступления Пауэлла, который отметил, что это по-прежнему рассматривается Федрезервом как временное явление, и рост потребительских цен замедлится до целевого уровня в 2%.

Инвесторы также ожидают данных о продажах новых домов в США в мае. Эксперты полагают, что продажи новостроек выросли на 0,8% в месячном выражении, до 870 тысяч.

Аналитики отмечают, что на данный момент инвесторы будут более чувствительны к экономическим данным.

"Мы должны ожидать, что рынки в предстоящие месяцы будут более волатильными и более неопределенными, чем они были, возможно, в течение последних шести месяцев", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер Janus Henderson Investors Пол О'Коннор (Paul O'Connor).