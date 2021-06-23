МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на повышение информационной безопасности участников товарных рынков, представляющих на биржи информацию о внебиржевых договорах. Совфед одобрил закон о защите прав заемщиков

Документ обязывает биржу обеспечивать конфиденциальность в отношении информации, получаемой в рамках исполнения ею обязанности ведения реестра внебиржевых договоров.

Эта информация касается заключенных на неорганизованных торгах договоров, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие позволит снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков, и повысить качество формируемых биржами на основании этой информации индикаторов, считает правительство.