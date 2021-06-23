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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834013454.html
Совфед обязал биржи обеспечивать конфиденциальность внебиржевых договоров
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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на повышение информационной безопасности участников товарных рынков, представляющих на биржи информацию о... ПРАЙМ, 23.06.2021
торги, биржи, совфед, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на повышение информационной безопасности участников товарных рынков, представляющих на биржи информацию о внебиржевых договорах.
Документ обязывает биржу обеспечивать конфиденциальность в отношении информации, получаемой в рамках исполнения ею обязанности ведения реестра внебиржевых договоров.
Эта информация касается заключенных на неорганизованных торгах договоров, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие позволит снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков, и повысить качество формируемых биржами на основании этой информации индикаторов, считает правительство.