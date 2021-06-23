МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным биржевым индексам на фоне противоречивой динамики мировых торговых площадок, следует из данных торгов. ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

Рост рынка нефти отчасти компенсируется разнонаправленной динамикой мировых фондовых площадок. Падение доллара на 33 копейки, до 72,54 рубля, определяет разницу в динамике основных биржевых индексов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.50 мск повышался на 0,3%, до 3833 пунктов, а долларовый индекс РТС рос на 1,2% до 1666 пунктов.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Российский фондовый рынок торгуется в небольшой плюсе, отыгрывая противоречивый внешний фон, в котором роль нефтяного фактора превалирует.

Так, цены на нефть растут, обновляя уже 32-месячный максимум. Сорт Brent дорожает на 1,1%, до 75,7 доллара и уже дорожал в среду до 75,72 доллара — максимума с октября 2018 года.

Цены на "черное золото" продолжают расти, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о сокращении за неделю по 18 июня коммерческих запасов нефти в США на 7,2 миллиона баррелей. Официальные данные, минэнерго США, об этом будут опубликованы позднее в среду, ранее прогнозировалось снижение показателя лишь на 3,9 миллиона баррелей.

При этом основные западные биржевые индексы и американские фондовые фьючерсы не показывают единой динамики, компенсируя часть нефтяного позитива для российского рынка акций. Рынки оценивают сигналы от ФРС о снижении инфляционных рисков и пытаются подрастать.

В лидерах роста цены среди российских акций — бумаги "Роснефти" (+2,9%), "Русала" (+1,8%), ММК (+1,3%), "Башнефти" (+0,8%). Снижаются акции "Аэрофлота" (-1,7%), "Алросы" (-3,1%), бумаги Petropavlovsk (-1,3%). Топ-менеджеры Сбербанка купили облигации банка крупную сумму

ПРОГНОЗЫ

Восстановление спроса на рисковые активы было спровоцировано вчерашними мягкими заявлениями чиновников ФРС, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Они сгладили эффект от ужесточения риторики регулятора, убедив инвесторов в том, что превентивного сворачивания монетарных мер стимулирования не будет, а требующий такого шага всплеск инфляции носит временный характер и обусловлен дисбалансом спроса и предложения, поясняет он.

"Ближайшее сопротивление росту индекса Мосбиржи находится на уровне 3850 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1675 пунктов. Если мировые рынки продолжат устойчивый рост, мы уже сегодня можем проверить эти технические препятствия на прочность", — добавил Бабин.

Сигналы от ФРС станут катализатором роста российских циклических активов (в частности, сырьевых — ред.), считает Джон Волш из Альфа-банка.

"Рост цен на нефть и металлы, как и ослабление курса доллара, повышают инвестиционную привлекательность российского рынка акций", — добавляет он.