МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг перед публикацией макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов. В США рассказали, как вычисляют хакеров из России

По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,57%, до 33949 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 14343 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,50%, до 4252,62 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что американские рынки откроются ростом. Инвесторы ожидают выхода ряда макроэкономических статданных по стране. Так, позднее в четверг будет опубликованы статданные по ВВП США. Аналитики ожидают, что показатель в пересчете на год в первом квартале вырос на 6,4%.

В то же время будет известно число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок.

"Рынок труда имеет решающее значение, он явно является одним из главных показателей для Федеральной резервной системы. Это то, что удерживает ФРС от более смелых действий", — сказала газете Wall Street Journal глава отдела исследований Amundi Моника Дефенд (Monica Defend).