МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за бумагами металлургов и дешевеющей нефтью, следует из динамики торгов. Рубль растет, отыгрывая дорогую нефть и скорый пик налогового периода

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.50 мск снижался на 0,89% — до 3802,93 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,41%, до 1659,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек, до 72,21 рубля, курс евро – на 35 копеек, до 89,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,15%, до 75,08 доллара за баррель.

"Отечественный рынок стартовал нейтрально, хотя индекс РТС некоторое время прибывал в плюсе за счёт укрепления рубля. Собственно, именно укрепление рубля, вкупе с негативной динамикой нефти и промышленных металлов, оказывает давление на российские акции. Плюс ещё в правительстве уже появились конкретные предложения по изъятию сверхдоходов металлургов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Давление на индексы оказывает увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, тогда как поддержкой выступают растущие нефтяные котировки на фоне снижения запасов в США и Китае, также отмечает Наталья Пырьева из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сектор металлов и добычи оказался самым слабым на фоне провала бумаг "Русала" (-8,24%), ГМК "Норникель" (-4,88%), НЛМК (-4,95%) и "Северстали" (-3,72%). Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

"Минэкономразвития предложило ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря. Экспортная пошлина будет состоять из базовой в размере 15% и специфической ставки. В течение действия временной экспортной пошлины предполагается разработать постоянный механизм изъятия сверхдоходов отрасли. В рамках ЕАЭС пошлины действовать не будут, но правительство планирует провести переговоры с целью не допустить реэкспорт российской продукции", — поясняет падение бумаг металлургов Кочетков из "Открытие Брокер".

В лидерах роста – расписки TCS (4,19%), акции "Лукойла" (1,08%), расписки Х5 (0,5%), акции "ВСМПО-Ависма" (0,36%) и акции НМТП (0,29%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 3776 пунктов, у индекса РТС аналогичная поддержка соответствует значению 1628 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая нашу относительную слабость, в случае существенного и устойчивого снижения мировых рынков мы можем до конца недели проверить на прочность эти технические препятствия", — добавляет аналитик.

До конца торгов индекс Мосбиржи будет находиться в районе 3820-3850 пунктов.