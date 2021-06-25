МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом, инвесторы оптимистично оценивают темпы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы коррекционно снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15%, до 3607,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,11%, до 2442,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,43%, до 29292,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, до рекордного уровня 3302,84 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, до 7308 пунктов, японский Nikkei 225 – на 0,66%, до 29006,18 пункта.

Азиатские фондовые биржи продемонстрировали рост индексов в пятницу. Инвесторы оптимистично оценивают экономическую ситуацию в мире в связи с ускоренной программой вакцинации, а также из-за постепенного снятия карантинных ограничений.

Поддержу японскому индексу оказали корпоративные новости из страны. Так, японский концерн Panasonic в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, продал свою долю в производителе электромобилей Tesla в размере 3,6 миллиарда долларов, после чего акции компании выросли почти на 5%.