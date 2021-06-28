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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210628/834046956.html
Курс рубля слабо снижается к доллару и перешел к росту против евро
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Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и перешел к слабому росту к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск понедельника... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и перешел к слабому росту к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск понедельника растет на 5 копеек, 72,25 рубля, курс евро снижается на 4 копейки, до 86,18 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается в то же время на 0,17%, до 75,25 доллара за баррель.
На старте торгов рубль дешевел на 7 копеек к доллару и на 14 копеек к евро.