МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и перешел к слабому росту к евро, следует из данных Московской биржи.

Аналитик спрогнозировала, как начнется неделя для рубля и рынка акций

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается в то же время на 0,17%, до 75,25 доллара за баррель.

На старте торгов рубль дешевел на 7 копеек к доллару и на 14 копеек к евро.