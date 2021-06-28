МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно незначительным снижением в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях вокруг COVID-19

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,03%, до 3606,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,88%, до 2463,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,04%, до 29281 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,03%, до 3301,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 7307,3 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,06%, до 29048,02 пункта.

Рынки Азии в понедельник продемонстрировали небольшое коррекционное снижение, поскольку по итогам прошлой недели основные индексы региона, кроме австралийского, значительно выросли. Рынки отыгрывали сообщения о том, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" примерно на 1,2 триллиона долларов.

Аналитики отмечают, что прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно инфляции, которые были опубликованы по итогам июньского заседания регулятора, по-прежнему в определенной степени влияют на настроения инвесторов.

Глава отдела долговых инструментов Mediolanum International Funds Чарльз Дибель (Charles Diebel), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что в связи с прогнозами ФРС на рынках будет присутствовать нестабильность. Регулятор отметил, что будет принимать действия относительно инфляции, а также то, что нарушения в цепочках поставок сохраняют давление на цены.