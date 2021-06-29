МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно теряет к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти вниз, следует из данных Московской биржи.

Рубль

Эксперт спрогнозировал, что может угрожать рублю на этой неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск вторника повышался на 8 копеек, до 72,2 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,01 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.