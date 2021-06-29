2021-06-29T07:23:00+03:00
2021-06-29T07:46:49+03:00
2021-06-29T07:23:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834057890.html
Рубль незначительно снижается на сползающей нефти
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Рубль незначительно теряет к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти вниз, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск вторника повышался... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно теряет к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти вниз, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск вторника повышался на 8 копеек, до 72,2 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,01 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.