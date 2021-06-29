МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно теряет к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти вниз, следует из данных Московской биржи.

Эксперт спрогнозировал, что может угрожать рублю на этой неделе

Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.