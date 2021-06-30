МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос на поддержке дорогих цен на энергоносители и отскочивших бумаг металлургов, завершив в итоге ростом и весь июнь, следует из данных торгов. Эксперт назвал перспективные российские акции

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35% — до 3841,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1653,78 пункта. За июнь индекс Мосбиржи прибавил 3,23%, РТС – 3,52%.

Поддержку в среду оказали цены на энергоносители. В частности, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.05 мск поднимался на 0,65% — до 74,76 доллара за баррель.

Кроме того, в последний день июня выросли котировки большинства бумаг металлургов, из них максимально прибавил "Русал" (+3,46%).