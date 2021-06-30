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https://1prime.ru/Financial_market/20210630/834077828.html
Российский рынок акций закрылся ростом в среду и за месяц
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Российский рынок акций в среду вырос на поддержке дорогих цен на энергоносители и отскочивших бумаг металлургов, завершив в итоге ростом и весь июнь, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос на поддержке дорогих цен на энергоносители и отскочивших бумаг металлургов, завершив в итоге ростом и весь июнь, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35% — до 3841,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1653,78 пункта. За июнь индекс Мосбиржи прибавил 3,23%, РТС – 3,52%.
Поддержку в среду оказали цены на энергоносители. В частности, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.05 мск поднимался на 0,65% — до 74,76 доллара за баррель.
Кроме того, в последний день июня выросли котировки большинства бумаг металлургов, из них максимально прибавил "Русал" (+3,46%).