МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота упала в первом полугодии на 7%, при этом за июнь металл потерял в стоимости 7,3%, что стало сильнейшим месячным снижением с апреля 2013 года, свидетельствуют данные торгов. Аналитики отметили рекордно высокие цены на уголь

По итогам торгов среды цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,4%, или на 7,2 доллара, до 1770,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 1,1%, до 26,165 доллара за унцию.

За первое полугодие золото потеряло около 7% своей стоимости. Месячный рост стоимости на драгметалла был отмечен лишь в апреле и мае, в остальные месяцы золото дешевело. При этом июнь (минус 7,3%) стал худшим месяцем с апреля 2013 года. Однако по итогам второго квартала стоимость золота все же выросла на 3,1%.

Динамика цены на металл преимущественно определяется курсом доллара и доходностью гособлигаций США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 2,75% за полгода, а доходность десятилетних US Treasuries подскочила с 0,916% до 1,443%. Рост этих показателей сделал золото менее выгодным для инвесторов, что привело к снижению его стоимости.

Кроме того, аппетит на рисковые активы заметно вырос по мере публикации сильных статданных из Европы, Китая и США, что также снизило спрос на активы-"убежища", к которым относится и золото. Эксперт назвал перспективные российские акции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Цены на ряд промышленных металлов, таких как алюминий, никель и медь, выросли на 10-28% по итогам первого полугодия 2021 года, серьезнее всех подорожал алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, в первом полугодии стоимость сентябрьских фьючерсов на алюминий выросла на 27,5%, до 2,524 тысячи долларов за тонну, никель с поставкой через три месяца подорожал на 9,8% — до 18,225 тысячи долларов за тонну. Сентябрьский фьючерс на медь вырос в цене на 21%, до 9,387 тысячи доллара за тонну.

Во втором квартале алюминий подорожал на 15%, никель — на 13%, медь выросла в цене на 7%.В 2021 году спрос на сырьевые активы, в частности, на металлы активно рос на фоне восстановления экономической активности. В конце мае стоимость алюминия превысила отметку в 2500 долларов впервые с апреля 2018 года. Также в мае стоимость меди выросла до 10 746 доллара, что стало историческим рекордом.

Спрос на металлы поддержали оптимистичные настроения относительно восстановления мировой экономики. В частности, инвесторы обращали внимание на данные из Китая, который является крупнейшем потребителем промышленных металлов.

Однако во втором квартале рост котировок на промышленные металлы сдерживался укреплением курса доллара (в таком случае металлы становятся менее выгодными для держателей другой валюты). Помимо этого, волнения на рынках в последние дни июня добавили сообщения о быстром распространении нового штамма коронавируса "дельта", что ставит под угрозу восстановление мировой экономики.