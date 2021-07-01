МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на фоне карантинных ограничений на передвижение, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3588,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,97%, до 2442,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,53%, до 28812,12 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,44%, до 3282,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 7265,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,29%, до 28707,04 пункта.

Азиатские фондовые биржи находятся под влиянием ограничений на передвижение из-за COVID-19, что вызвало затруднения в торговли судоходных компаний.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, примером того, насколько разрушительным может быть влияние COVID-19, является закрытие на несколько дней третьего по загруженности порта в мире, Янтянь на юге Китая, которое вызвало задержку контейнеров.

Опасения азиатских инвесторов также вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости COVID-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.