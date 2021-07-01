События в сфере бизнеса и макроэкономики 2 июля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|4,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-5,5%
|5%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-129,4 тыс
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|2%
|3,7%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|559 тыс
|700 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|61,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|492 тыс
|600 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-68,9 млрд долл
|-71,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|5,8%
|5,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-0,5%
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (май)
|0,59 млрд канад. долл
|0,37 млрд канад. долл
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|-0,6%
|1,6%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|373
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|470
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|17,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|526,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|166,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-10,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|59,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-17,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-53,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|89,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь 2021
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 24.05.2021)
|0,0544445744 — див-д 2019
|0,0600458012915 — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210701/834086953.html