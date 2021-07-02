МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 4,3% 1,9% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -129,4 тыс  
12:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 2% 3,7%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) 0,5% 0,4%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 559 тыс 700 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 61,6%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 492 тыс 600 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -68,9 млрд долл -71,4 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 5,8% 5,7%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) -0,5% -0,3%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (май) 0,59 млрд канад. долл 0,37 млрд канад. долл
15:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) -0,6% 1,6%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 373  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 470  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 17,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 526,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 166,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -10,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 59,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -17,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -53,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 89,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь 2021    
  RUB ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 24.05.2021) 0,0544445744 — див-д 2019 0,0600458012915 — див-д 2020