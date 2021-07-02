МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на фоне возобновившихся опасений по поводу ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,95%, до 3518,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,86%, до 2396,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2%, до 28252,12 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,01%, до 3281,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,59%, до 7308,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,27%, до 28783,28 пункта.

По данным СМИ, опасения по поводу очень заразного штамма COVID-19 "дельта" в Китае и роста числа новых случаев заражения повлияли на настроения инвесторов, поскольку ежедневное количество новых случаев в стране достигло почти шестимесячного максимума — 800.

Тем не менее, инвесторы ждут публикацию главных статданных этой недели. Позднее в пятницу будет обнародована статистика по рынку труда США. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.