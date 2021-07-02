МОСКВА, 2 июл – РИА Новости / ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-июне 2021 года увеличился более чем в 5,7 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее – до 26,37 тонны, по серебру – вырос на 16,2% — до 21,83 тонны, сообщает биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июне заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 116,2 миллиарда рублей против 17,925 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Только в июне было заключено сделок на сумму 27,7 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом 6,4 тонны, и серебром 3,7 тонны (на 200 миллионов рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2020 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда рублей в 2019 году. В 2018 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.