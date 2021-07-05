МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник в рамках коррекции после роста в пятницу почти на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03% — до 34671 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 14699,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,08%, до 4339,62 пункта. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в понедельник в рамках коррекции после роста в среднем на 1% в пятницу. Оптимизму инвесторов тогда способствовали сильные статданные по рынку труда в стране. Так, безработица в стране в июне снизилась больше, чем ожидали эксперты, что указало на ускорение темпов восстановления экономики.

Биржи США закрыты в понедельник в связи с государственным выходным в честь Дня Независимости.