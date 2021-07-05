МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, при этом драгметалл дорожает уже пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся историческим максимумом на выросшей нефти

По состоянию на 19.01 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 7,25 доллара — до 1790,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% — до 26,573 доллара за унцию.

Золото дорожает пять торговых сессий подряд, а его стоимость приблизилась к психологической отметке в 1800 долларов за унцию. В целом, к факторам, которые поддерживают рост стоимости золота можно отнести снижение курса доллара и доходности гособлигаций, а также риски, связанные с коронавирусом и его влиянием на экономику.

Последние статданные по США и Европе оказываются довольно позитивными. В частности, в минувшую пятницу были обнародованы данные по рынку труда в США. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне увеличилось на 850 тысяч, тогда как прогнозировался рост лишь на 700 тысяч. При этом безработица неожиданно выросла до 5,9% с 5,8%, что, впрочем, не обеспокоило инвесторов.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что неожиданный рост безработицы, вероятно, развеет опасения, что сильные данные могут подтолкнуть ФРС к ужесточению монетарной политики. Сохранение ставки на более низком уровне создаст условия для ослабления доллара, что, в свою очередь, поддержит рост цен на золото.