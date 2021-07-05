Золото дорожает пятую торговую сессию подряд
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, при этом драгметалл дорожает уже пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.01 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 7,25 доллара — до 1790,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% — до 26,573 доллара за унцию.
Золото дорожает пять торговых сессий подряд, а его стоимость приблизилась к психологической отметке в 1800 долларов за унцию. В целом, к факторам, которые поддерживают рост стоимости золота можно отнести снижение курса доллара и доходности гособлигаций, а также риски, связанные с коронавирусом и его влиянием на экономику.
Последние статданные по США и Европе оказываются довольно позитивными. В частности, в минувшую пятницу были обнародованы данные по рынку труда в США. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне увеличилось на 850 тысяч, тогда как прогнозировался рост лишь на 700 тысяч. При этом безработица неожиданно выросла до 5,9% с 5,8%, что, впрочем, не обеспокоило инвесторов.
Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что неожиданный рост безработицы, вероятно, развеет опасения, что сильные данные могут подтолкнуть ФРС к ужесточению монетарной политики. Сохранение ставки на более низком уровне создаст условия для ослабления доллара, что, в свою очередь, поддержит рост цен на золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834118050.html