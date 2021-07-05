МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и евро, несмотря на дорожающую нефть. Эксперт рассказал, как продажи валюты повлияют на курс рубля летом

Геополитические риски и наращивание покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила давят на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.11 мск повышался на 24 копейки до 73,48 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта умеренно снижается против доллара и евро. При этом внешний фон достаточно позитивен.

Так, цены на нефть растут, обновляя уже 33-месячный максимум. Сорт Brent дорожает на 1,3%, до 77,2 доллара.

ОПЕК+ отменил свою очередную встречу, которая должна была пройти в понедельник, и пока не определился с новой датой переговоров. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

Игроки рынка "черного золота" надеются, что альянс продолжит дисциплинированно умеренно наращивать добычу в ближайшие месяцы. Тот факт, что ОПЕК+ перенес встречу с 5 июля, а не завершил ее, свидетельствует о попытках найти компромисс.

Основные западноевропейские биржевые индексы прибавили в понедельник, сигнализируя об аппетите к риску. "Развивающиеся" валюты не показывают единой динамики, не давая ориентира для движения курса рубля.

При этом давление на рубль оказывает рост покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июля по 5 августа 2021 года составит 296 миллиардов рублей. В период с 7 июня по 6 июля объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 220,9 миллиарда рублей.

Негативом умеренного характера для рубля выступило и недавнее продление антироссийских санкций ЕС, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти подскочила выше уровня 5,65 тысячи за баррель сорта Brent – до максимума за несколько лет. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

ПРОГНОЗЫ

В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры в Черном море (учения НАТО Sea Breeze продлятся там до 10 июля) в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю", — добавляет он.

Ужесточение Центробанком РФ монетарной политики играет национальной валюте на руку, так как в третьем квартале вероятен рост объема операций carry trade в пользу рубля, оценивает Бахтин.

"По нашим оценкам, завтра доллар продолжит курсировать чуть выше 73 рублей", — добавляет он.