МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Первое полугодие для китайского рынка акций выдалось неудачным, но инвесторы и аналитики рассчитывают на то, что следующие шесть месяцев принесут более высокие доходы. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

В 2020 году акции китайских компаний, котирующиеся как в родной стране, так и за рубежом, входили в число самых успешных в мире. Китай быстро взял пандемию коронавируса под контроль и стал единственной крупной экономикой, которой удалось вырасти по итогам года.

Но акции потеряли позиции после пика, достигнутого в феврале. С тех пор рост кредитования в Китае замедлился, застройщики и финансовые компании столкнулись с долговыми проблемами, а власти ужесточили меры в таких секторах, как образование и технологии. Рост доходности мировых облигаций также снизил спрос инвесторов на рискованные акции.

В результате китайский индекс, который рассчитывает компания MSCI Inc., вырос с начала года по 30 июня всего на 1,1%, отстав от аналогичного глобального ориентира на 11 процентных пунктов. В относительном выражении для индекса MSCI China, который включает в себя акции как материковых, так и офшорных китайских компаний, это был худший показатель первого полугодия за последние восемь лет.

Поскольку оценки китайских акций сейчас скромны – многие плохие новости уже учтены, а экономический рост, вероятно, останется устойчивым – инвесторы говорят, что во 2-й половине 2021 года ситуация, скорее всего, улучшится. Тем не менее, перспективы технологических гигантов, которые доминируют в международных фондовых индексах Китая, остаются туманными – и эти компании продолжают испытывать трудности, – поэтому более широкому рынку будет трудно добиться значительного прогресса.

По словам Джека Сю, инвестиционного директора Credit Suisse по Большому Китаю, в ближайшие 12 месяцев общая доходность акций китайских компаний с учетом реинвестированных дивидендов, скорее всего, составит около 8%. Это примерно соответствует его ожиданиям от глобального рынка.

Китайские акции имеют более привлекательную оценку, чем их американские аналоги, и обладают лучшим среднесрочным потенциалом роста среди акций за пределами США, сказала Ичань Шу, старший инвестиционный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону в State Street Global Advisors. По ее мнению, такие перспективы должны поддержать рынок. Названы факторы, которые мешают мировому экономическому господству Китая

По состоянию на конец июня мультипликатор индекса MSCI China к прогнозной прибыли его компонентов, согласно оценкам, составленным Refinitiv, равнялся 15,5. Это примерно на 17% ниже мультипликатора для аналогичного глобального индекса, в котором большой вес имеют американские акции.

Китайские компании смогут поддерживать рост прибыли, поскольку рост внутреннего потребления и высокий спрос на китайские товары за рубежом компенсируют ужесточение условий кредитования, считает Хоминь Ли, макроэкономический стратег по Азии в Lombard Odier. Один из широко наблюдаемых показателей роста кредитования, известный как общий объем социального финансирования, в мае сократился до 11% в годовом исчислении, что ниже пика в 13,7%, зафиксированного в октябре.

Помочь, по словам Ли, должен и уверенный экономический рост. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что в 3-м квартале экономика Китая вырастет в годовом сравнении на 6% с поправкой на инфляцию, а в 4-м квартале – на 5%. Хотя рост валового внутреннего продукта Китая в последние годы замедлился, страна остается одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира. Ее ВВП вырос на 6% в 2019 году и на 2,3% в прошлом году, несмотря на пандемию.

Для международных инвесторов один из самых важных вопросов – как долго китайские технологические гиганты будут продолжать страдать от регуляторных ограничений. В центре внимания местных регуляторов – вопросы монополистического поведения, конфиденциальности данных, финансовой стабильности и благополучия персонала. Из-за регуляторных претензий компании уже потеряли сотни миллиардов долларов рыночной стоимости.

Семь из 10 крупнейших участников индекса MSCI China – это технологические гиганты, включая Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd. и Meituan. Эти семь технологических компаний составляют 38% индекса.

Пока же инвесторы, вероятно, продолжат переводить средства из акций китайских технологических фирм в так называемые акции стоимости в секторах с более низкими оценками, например в страховой сектор и гонконгский сектор недвижимости, говорит Сю из Credit Suisse. На его взгляд, интерес инвесторов к технологическому сектору может возродиться к 4-му кварталу этого года или к началу 2022 года, если направление политики в Китае станет яснее, а оценки снизятся. Китай стоит на пороге новой экономической угрозы

Другие эксперты более пессимистичны. Люси Лю, портфельный менеджер BlackRock, специализирующаяся на акциях развивающихся рынков, в ходе недавнего вебинара предположила, что закручивание гаек может продлиться несколько лет. Хотя Лю все еще заинтересована в акциях технологического сектора, предпочтение она отдает бумагам менее крупных, быстрее растущих и менее зрелых фирм в таких областях, как короткие видео и социальные сети, где, по ее словам, регуляторный риск ниже.

Ли из Lombard Odier полагает, что рынок может подняться, если удастся решить некоторые самые серьезные долговые проблемы корпоративного Китая. Поддерживаемая государством China Huarong Asset Management Co., крупнейшая в стране компания, занимающаяся проблемным долгом, на несколько месяцев отложила публикацию годовой отчетности, спровоцировав распродажу своих облигаций. Кроме того, инвесторы избавляются от акций и облигаций крупного застройщика China Evergrande Group, что сигнализирует о возросших опасениях насчет его финансового благополучия.

— Автор Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ