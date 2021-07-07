МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду завершили торги ростом после снижения в пределах 1% во вторник, мировые трейдеры ожидают выход протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, до 7151,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 6527,72 пункта, немецкий DAX — на 1,17%, до 15692,71 пункта.

Во вторник индексы Европы опустились на 0,9-1%, что было связано со слабой макростатистикой и уходом трейдеров от риска. В среду биржи, напротив, показали рост, в том числе в рамках коррекции.

Главным событием на рынках остается протокол июньской встречи Федрезерва, документ будет опубликован позднее в среду. Трейдеры надеются получить подсказки относительно возможного ограничения регулятором поддержки экономики и его дальнейших планов по монетарной политике.

"Энтузиазм инвесторов по поводу американских акций ослабевает, когда до начала сезона отчетностей остается меньше недели. Протокол ФРС должен также сдержать настроения", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).