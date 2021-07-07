МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду завершили торги ростом после снижения в пределах 1% во вторник, мировые трейдеры ожидают выход протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, до 7151,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 6527,72 пункта, немецкий DAX — на 1,17%, до 15692,71 пункта.

Во вторник индексы Европы опустились на 0,9-1%, что было связано со слабой макростатистикой и уходом трейдеров от риска. В среду биржи, напротив, показали рост, в том числе в рамках коррекции.

Главным событием на рынках остается протокол июньской встречи Федрезерва, документ будет опубликован позднее в среду. Трейдеры надеются получить подсказки относительно возможного ограничения регулятором поддержки экономики и его дальнейших планов по монетарной политике.

"Энтузиазм инвесторов по поводу американских акций ослабевает, когда до начала сезона отчетностей остается меньше недели. Протокол ФРС должен также сдержать настроения", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).