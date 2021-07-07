ВАШИНГТОН, 7 июл — ПРАЙМ. Биржевые индексы США умеренно выросли в среду на протоколах заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала протокол июньского заседания

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,30% до 34681,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,34% до 4358,13 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ прибавил лишь номинально – 0,01% до 14665,06 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 15-16 июня допустила, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания.

"Многие участники упомянули, что они ожидают, что условия для начала снижения темпов выкупа активов могут быть достигнуты несколько раньше, чем они ожидали на предыдущих заседаниях, в свете поступающих данных", — говорится в сообщении.

Вместе с этим другие члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике, отмечается в документе. Некоторые участники призвали комитет к терпению в оценке прогресса по достижению целей и объявлению об изменениях в планах по выкупу, говорится в протоколе. В целом участники согласились с тем, что важно иметь возможность для снижения темпа выкупа в случае необходимости.

Хотя регулятор и повысил средний прогноз по инфляции на текущий год на один процентный пункт (до 3,4% с 2,4%), повышение прогнозов на 2022-2023 годы составило лишь по 0,1 процентного пункта, что указывает на снижение инфляционного давления, говорится в протоколе. Участники продолжают ожидать, что в этом году скачок инфляции будет временным, поскольку вызван временными факторами по спросу и предложению, отмечается в документе.