МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе на опасениях по коронавирусу, при этом гонконгский индекс Hang Seng упал почти на 3% на распродажах в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8% — до 3525,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2435,21 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,99% — до 3252,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,2%, до 7341,4 пунктов. Японский Nikkei 225 опустился на 0,88% — до 28118,03 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index — снизился на 2,9%, до 27153,13 пункта. Это самое сильное снижение индекса по итогам торгов с конца февраля. Показатель оказался под давлением на фоне распродаж акций китайских технологических компаний. Так, ценные бумаги Alibaba Group и китайского интернет-гиганта Tencent Holding по итогам торгов потеряли примерно по 4%.

Распродажи акций компаний техсектора Китая на бирже Гонконга произошли на фоне усиления на него давления со стороны китайских регуляторов. Днем ранее Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) наложило штрафы на участников 22 сделок по слияниям, поглощениям и созданию совместных предприятий, заключенных без надлежащего разрешения регулирующих органов. Регулятор оштрафовал каждую компанию, среди которых Tencent, "дочки" Alibaba и Didi примерно на 500 тысяч юаней (77,2 тысячи долларов).

Новости по коронавирусу также негативно отразились на настроениях трейдеров. Так, японские СМИ сообщили, что в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр, снова будет введен режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу с 12 июля по 22 августа.

"Повторное введение чрезвычайной ситуации оказало психологически негативное влияние на рынок. Неопределенность вокруг Олимпиады также оказывает давление на рынок", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).