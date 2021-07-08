МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг вечером продолжает опускаться к евро и иене после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,186 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1789 доллара. Курс доллара к иене снижался до 109,58 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 92,27 пункта. Днем индекс снижался в среднем на 0,1%.

Доллар дешевеет на фоне слабой статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 июля оказалось выше прогнозов — 373 тысячи вместо ожидаемых 350 тысяч. Показатель за неделею, завершившуюся 26 июня, был пересмотрен до 371 тысячи с 364 тысяч.

Инвесторы также обратили внимание на протокол июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе отмечалось, что участники встречи допустили возможность сокращения объема выкупа активов с рынка раньше ожидаемого.

Участники торгов также оценивают решение Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ранее регулятор скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции для денежно-кредитной политики, подняв ее до 2%. До этого целевым для ЕЦБ показателем по инфляции являлся уровень чуть ниже 2%.

"Евро может продолжить рост к доллару после того, как ЕЦБ изменил целевой показатель инфляции", — считают аналитики TD Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal.