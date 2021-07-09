События в сфере бизнеса и макроэкономики 9 июля
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,2%
|-0,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1,3%
|1,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)
|9%
|8,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|2%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-1%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
|-0,3%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|1,5%
|3,6% (факт)
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|14:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
|-10,96 млрд ф.ст.
|-11,1 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
|-5,55 млрд ф.ст.
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июнь)
|-68 тыс
|195 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июнь)
|8,2%
|7,7%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|3,8%
|18:00
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|372
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|470
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|17,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|522,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|162,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-8,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|55,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-17,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-69,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|87,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2021
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Удмуртнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021)
|3010,1 (1П2019) + 1319,19 (9м2019) + 182,54 (фин) — див-д 2019
|1378,57 (1П2020) + 806,73 (9м2020) + 1022,48 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Башнефть — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Транснефть — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210709/834152826.html